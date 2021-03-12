Кубанские врачи спасли роженицу, потерявшую пять литров крови

На Кубани врачи НИИ-ККБ№1 сумели спасти женщину, у которой во время родов открылось непрекращающееся кровотечение, в результате чего она потеряла пять литров крови и могла умереть. Об этом рассказали в пресс-службе Краевой клинической больницы №1.

Тяжелая ситуация случилась в ЦРБ Тбилисского района края. У женщины во время родов после выполненного кесарева сечения на фоне отслойки плаценты началось маточное кровотечение, которое не удавалось остановить. На помощь в район срочно выехала бригада санавиации НИИ-ККБ№1 в составе гинеколога, анестезиолога-реаниматолога и фельдшера.

К моменту прибытия врачей краевой клиники, женщина уже потеряла пять литров крови. При этом стоит отметить, что в теле обычного взрослого человека, как правило, всего около пяти литров крови. То есть состояние женщины было чрезвычайно критическим. Она находилась на вазопрессорной поддержке (интенсивная терапия при послеоперационных осложнениях), имела забрюшинные гематомы.

Однако врачам ККБ №1 удалось стабилизировать состояние роженицы, после чего она была доставлена в Краснодар, где за ее жизнь продолжили бороться сосудистые хирурги. В тоже время новорожденный малыш чувствовал себя хорошо и находился на попечении родственников пациентки.

Лечение женщины было длительным, но, в конце концов, она полностью поправилась, ее жизни ничего не угрожало, и она смогла счастливая вернуться домой к новорожденному ребенку.