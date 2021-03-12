На Кубани инспектора ГИБДД заподозрили в поджоге чужой машины

На Кубани инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД Краснодара подозревают в поджоге и уничтожении чужой машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как рассказали в полиции, ночью 3 марта в станице Полтавской в результате поджога сгорел автомобиль марки Huinday. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Когда оперативники начали его расследовать, выяснилось, что к поджогу может быть причастен старший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Краснодара.

Как рассказали в краевом Главке, в отношении этого сотрудника ГИБДД начата служебная проверка.

"Если вина инспектора подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а так же привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Само же уголовное дело для дальнейшего расследования передано в региональное управление Следственного комитета России.