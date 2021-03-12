На Кубани подросток получил травму в ДТП на санях

Против жителя села Первореченского в Краснодарском крае завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, мужчина катал 17-летнего подростка на привязанных к машине санях, которые врезались в другой автомобиль.

- По данным следствия, 17-летний житель Динского района Кубани соорудил самодельные деревянные сани и попросил своего 20-летнего знакомого привязать их тросом к машине и прокатить по улицам села Первореченского, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Веселое катание закончилось очень быстро. Водитель разогнал автомобиль, и сани вместе с подростком врезались в автомобиль ВАЗ-21093, который ехал в попутном направлении. В результате несовершеннолетний получил серьезные травмы, в том числе перелом бедра. Согласно выводам судебно-медицинского исследования данное повреждение квалифицируется как повлекшее тяжкий вред здоровью.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По части 1 статьи 264 УК РФ подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы.