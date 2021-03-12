Под Волгоградом выявили хищение 55 млн при расчистке водных объектов

В Волгоградской области сотрудники прокуратуры провели проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных в рамках нацпроекта "Экология" на расчистку водных объектов, и не досчитались порядка 55 миллионов рублей.

Как сообщили "РГ" в региональной прокуратуре, проверка была проведена по инициативе губернатора. Она показала, что в 2020 году между государственным казенным учреждением Волгоградской области "Дирекция водохозяйственного строительства" и коммерческой организацией были заключены четыре государственных контракта на выполнение работ по экологической реабилитации шести ериков и четырех озер на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе. Их финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Волгоградской области с привлечением субсидии из федерального бюджета.

- С марта по декабрь подрядчиком были направлены извещения о готовности к сдаче выполненных работ, которые приняты заказчиком без каких-либо замечаний. При этом подрядчику из регионального бюджета было перечислено более 173 млн рублей. Однако при этом работы на сумму 55 млн рублей фактически не выполнялись, - уточнили в ведомстве.

Материалы проверки были направлены прокуратурой региона в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статьям "злоупотребление должностными полномочиями", а также "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".