В Адыгее сенаторы обсудили вопросы развития горной части республики

Представители Совета Федерации РФ посетили горную часть Майкопского района республики, где провели выездное совещание, посвященное вопросам развития туристической отрасли региона.

В мероприятии приняли участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов, премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских, член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Эдуард Исаков, член Комитета СФ по экономической политике Сергей Калашник, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Павел Тараканов, советник аппарата Комитета СФ по экономической политике Заур Шурдумов, сенаторы от Адыгеи - Олег Селезнев и Мурат Хапсироков.

Участники совещания обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся создания обеспечивающей инфраструктуры туризма. В частности, ход реконструкции автодороги Даховская - плато Лагонаки.

Объем бюджетных средств, выделенных на реконструкцию трассы Даховская - плато Лагонаки протяженностью 11,1 километра составляет 474,5 миллиона рублей. Более 55 процентов средств уже освоено в прошлом году - завершен первый этап реконструкции. Работы ведутся в рамках реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи. Полностью реконструкция данного объекта будет завершена в текущем году.

В ходе мероприятия представителями Совета Федерации отмечено, что одним из драйверов экономики региона может стать развитие рекреационного кластера в его горной части.

Мурат Кумпилов поблагодарил представителей Совета Федерации РФ за проявленное внимание к республике и желание оказать содействие в решении актуальных задач, связанных с укреплением ее социально-экономического положения.

"Адыгея - один из интереснейших субъектов Российской Федерации с красивой природой и богатым культурным наследием, где можно успешно развивать туристическую отрасль. Но без решения инфраструктурных вопросов - строительства дорог, создания объектов энергетики и гостиничного сервиса - мы не сможем говорить о полноценном движении в данном направлении. И всесторонняя поддержка наших начинаний руководством страны - президентом России, правительством и, конечно, Федеральным Собранием имеет для нас большое значение", - сказал глава республики.