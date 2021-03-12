В Анапе из-за крупного пожара в доме эвакуировано 300 человек

Огонь может в любой момент распространиться на другие этажи Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе сегодня рано утром произошел пожар в многоэтажном жилом доме по улице Лазурной. Информация об инциденте поступила в 4.19, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Установлено, что произошло возгорание на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома. Есть угроза распространения огня, объявлен повышенный ранг пожара, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

По состоянию на 6.30, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров, пожарные подразделения проводят тушение с применением высотной техники. Эвакуировано 300 жителей.

Подготовлены пункты временного размещения для эвакуированных. Организованна работа оперативного штаба. На место направлена испытательная пожарная лаборатория экстренной службы. Проводится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Анапы для координации деятельности и организации жизнеобеспечения населения.

К ликвидации пожара привлечены 130 человек и 34 единицы техники.