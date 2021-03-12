В Госдуме ответили на "стратегию" Киева по возврату Крыма

Так называемая стратегия Киева по возвращению Крыма в состав Украины никогда не сработает - вопрос о его принадлежности закрыт. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Ранее тот анонсировал, что Киев будет работать по трем направлениям ради возвращения Крыма в состав Украины. Это, во-первых, реализация принятой стратегии "деоккупации", во-вторых, объединение усилий всех партнеров, и, наконец, восстановление международного права и полного украинского суверенитета над полуостровом. Политик назвал эти направления "тремя китами".

"Кулеба забыл упомянуть о воле и согласии крымчан на сценарий принудительного возвращения под контроль власти, которая продолжает убивать своих же граждан на Донбассе, - заметил Слуцкий. - Так называемые деоккупация и реинтеграция никогда не отменят итоги всенародного волеизъявления жителей полуострова по воссоединению с Россией, проведенного в полном соответствии с уставом ООН".

Глава комитета подчеркнул, что этот вопрос закрыт навсегда. "Это главный "кит", который необходимо уяснить Киеву, - резюмировал Слуцкий. - И никакие попытки отчуждения своих территорий Россия не допустит".