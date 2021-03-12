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12.03.2021 15:53
Рубрика: Власть

В Госдуме ответили на "стратегию" Киева по возврату Крыма

Текст: Татьяна Замахина

Так называемая стратегия Киева по возвращению Крыма в состав Украины никогда не сработает - вопрос о его принадлежности закрыт. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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Ранее тот анонсировал, что Киев будет работать по трем направлениям ради возвращения Крыма в состав Украины. Это, во-первых, реализация принятой стратегии "деоккупации", во-вторых, объединение усилий всех партнеров, и, наконец, восстановление международного права и полного украинского суверенитета над полуостровом. Политик назвал эти направления "тремя китами".

"Кулеба забыл упомянуть о воле и согласии крымчан на сценарий принудительного возвращения под контроль власти, которая продолжает убивать своих же граждан на Донбассе, - заметил Слуцкий. - Так называемые деоккупация и реинтеграция никогда не отменят итоги всенародного волеизъявления жителей полуострова по воссоединению с Россией, проведенного в полном соответствии с уставом ООН".

Глава комитета подчеркнул, что этот вопрос закрыт навсегда. "Это главный "кит", который необходимо уяснить Киеву, - резюмировал Слуцкий. - И никакие попытки отчуждения своих территорий Россия не допустит".

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