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Текст:   Марина Трубилина 
11:55 12.03.2021

В Краснодарском крае компенсации или квартиры ждут 15 тысяч дольщиков

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Принять решения по 45 проблемным домам Краснодарского края, в которые вложились 14 489 покупателей, готов в нынешнем году Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Это можно будет сделать при условии готовности документов и наличии соглашения о софинансировании со стороны региона, подчеркнул гендиректор Фонда Константин Тимофеев.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Дольщики 11 домов в Подмосковье получат денежные компенсации вместо квартир

Регион со своей стороны планирует восстановление прав граждан в 2021-2022 годах, сообщает пресс-служба Фонда.

В 2019-2020 годах Наблюдательный совет Фонда принял решения по 33 проблемным домам Краснодарского края, которые затрагивают 3 412 обманутых дольщиков. 25 домов с 2980 дольщиками будут достроены. По данным регионального фонда Краснодарского края, который будет выступать застройщиком, завершить строительство одного объекта планируется до конца 2021 года, четырех - в 2022 году, оставшиеся 20 будут достроены в 2023 году.

"Кроме того, по восьми объектам, где пострадавшими числились 432 человека, Наблюдательным советом Фонда было принято решение о выплате компенсаций. Из них 389 человек уже обратились за получением денег. Таким образом, их права восстановлены", - отметил Константин Тимофеев.

Пока не приняты решения по восстановлению прав 14 489 граждан. Права 11 829 граждан (172 объекта) будут восстановлены с применением механизмов субъекта, 2 660 граждан (45 объектов) - с механизмами Фонда.