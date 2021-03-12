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12.03.2021 17:59
Рубрика: Происшествия

В Крыму задержали осквернившего мемориал вандала

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Правоохранители задержали 23-летнего жителя города Чехова Московской области, который разбил две и повредил несколько мемориальных плит на территории мемориала "Группа братских могил Советских 1941-1944 годов, 1946 года" в Армянске. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления России по Крыму и Севастополю.

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Оперативники выяснили, что на полуострове мужчина гостил у родственников. Он признался, что осквернил братские могилы советских воинов, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Из-за инцидента следователи проверят наличие в действиях гостя с материка признаков преступления, предусмотренного статьей 243.4 УК РФ "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России". По результатам проверки правоохранители примут обоснованное процессуальное решение.

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