В Крыму задержан один из основателей запрещенных "Свидетелей Иеговы"

В Республике Крым задержан основатель ялтинской ячейки запрещенной на территории РФ организации "Свидетели Иеговы". Он подозревается в финансировании экстремистской деятельности. Спецоперацию провели сотрудники полиции, ФСБ и следственного комитета.

По данным Следственного комитета РФ по РК и Севастополю, мужчина собирал деньги с граждан на содержание так называемого "Зала царств Свидетелей Иеговы". Хотя подозреваемый абсолютно точно знал о запрете псевдорелигиозной организации.

В Ялте оперативники провели 13 обысков по адресам проживания сторонников секты. Изъята запрещенная литература, компьютеры и электронные носители. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.3 - финансирование экстремисткой деятельности.

С 2017 года религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и его структурные подразделения запрещены на территории РФ.