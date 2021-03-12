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12.03.2021 13:14
Рубрика: Общество

В Ростове врачи спасли жизнь новорожденного весом в 600 граммов

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ростовском областном перинатальном центре выходили малыша, появившегося на свет с экстремально низким весом - 600 граммов. К моменту выписки из роддома его вес увеличился больше, чем в шесть раз.

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета
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Как сообщили "РГ" в перинатальном центре, беременность была сложная, и мама мальчика поступила в роддом на сроке всего 26 недель. В тот момент речь шла о спасении женщины, и медики, собрав в срочном порядке консилиум, приняли решение о кесаревом сечении.

Появившийся на свет новорожденный в тот момент помещался в ладошку. И медики начали борьбу за его жизнь.

В течение пяти месяцев, восьми дней и семи часов малыш, которого родители назвали Тимуром, находился под чутким наблюдением неонатологов. Он лежал в кувезе, в котором поддерживается температура и влажность, максимально приближенные к внутриутробным, а питание поступает внутривенно или через зонд.

- Мы с папой в него верили. Меня пускали к сыну каждый день. Я считала минуты, когда пойду к сыну, сохраняла для него молоко, читала ему, рассказывала, как мы поедем на море и какого цвета купим ранец, когда он пойдет в первый класс, - говорит счастливая мама Виктория.

Расстаться им пришлось лишь на долгие три недели, когда перинатальный центр был закрыт на мойку. Тогда всех пациентов и их мам выписали, но самых тяжелых, которых нельзя транспортировать и перевозить в другие медучреждения, оставили. Среди них был и маленький Тимур. С ним постоянно дежурила бригада реаниматологов-неонатологов. После долгих месяцев на аппарате искусственной вентиляции легких малыш начал дышать сам.

Спустя пять с половиной месяцев его выписали домой с весом 3 854 грамма.

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