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12.03.2021 09:26
Рубрика: Происшествия

В Симферополе дебоширы на BMW сбили полицейского

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

МВД по Республике Крым начало служебную проверку по факту инцидента с сознательным травмированием полицейского жителями Ростова-на-Дону и Майкопа.

Все началось с того, что двое посетителей одного из кафе, получившие от официанта счет на сумму более 20 тысяч рублей, не захотели рассчитываться и попытались скрыться на автомобиле BMW.

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- Случайным свидетелем инцидента оказался оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД по Симферополю, - рассказали "РГ" в пресс-службе МВД. - Участники конфликта сели в автомобиль BMW и попытались уехать. Оперуполномоченный уголовного розыска подошел к автомобилю, как и положено, представился водителю и попытался его остановить, перегородив собой дорогу. Но водитель нажал на педаль газа, зацепив правоохранителя на капот иномарки.

Хорошо погулявший в кафе водитель провез стража порядка на капоте несколько метров, после чего скрылся. Информацию о ЧП немедленно передали всем нарядам полиции. И спустя считанные минуты в нескольких кварталах от места происшествия автомобиль с буйными гражданами задержали сотрудники ГИБДД.

В салоне автомобиля, как оказалось, были 44-летний житель Ростова-на-Дону и 39-летний житель Майкопа. Их медосвидетельствование показало серьезное опьянение обоих нарушителей порядка - 0,65 и 0,73 промилле алкоголя в крови. На них составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения в соответствии с законодательством.

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