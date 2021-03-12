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12.03.2021 11:54
Рубрика: Экономика

В Сочи горнолыжный сезон продлили до конца апреля

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Весной в горном кластере Сочи по-прежнему много гостей. Фото: Владимир Аносов/РГ Весной в горном кластере Сочи по-прежнему много гостей. Фото: Владимир Аносов/РГ
Весной в горном кластере Сочи по-прежнему много гостей. Фото: Владимир Аносов/РГ

На трассах курортов Красной Поляны сформировался устойчивый снежный покров. По прогнозам специалистов, погода позволит горнолыжникам и сноубордистам кататься еще как минимум месяц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Зимой все три горнолыжных курорта приняли около 200 тысяч гостей, что выше показателей прошлых лет. Всего в этом году Сочи уже принял более миллиона туристов. Загрузка средств размещения в горном и прибрежном кластерах по-прежнему остается высокой. Пик продаж ски-пассов и рекордное число гостей были зафиксированы на февральских праздничных выходных.

- Необходимо обеспечить полную безопасность туристов на трассах, - отметил глава города Алексей Копайгородский. - Там, где катание запрещено из-за действующего режима лавиноопасности, недопустимо присутствие людей.

Кстати, на горном курорте "Красная Поляна" массовый горнолыжный сезон обещают закрыть в середине мая из-за уникального расположения - зоны "Цирк-2" на высоте 2,2 тысячи метров. Кроме того, в июне там же планируется открыть сноубордический лагерь. Сейчас в горах царит комфортная для горнолыжников погода - минус 10 и солнечно.

Сегодня в предгорных и горных районах Сочи ожидается очень сильный снег. Прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с ухудшением видимости, низкими температурами воздуха, снежным накатом, снежными, заносами и гололедицей. Все городские оперативные и дорожные службы города переведены в усиленный режим работы.

Жителям рекомендуется не выезжать на автомобилях, не оборудованных зимней резиной. В случае возникновения ЧП звоните с мобильных телефонов по номерам "101" и "112".

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