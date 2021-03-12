В Совфеде оценили новый украинский план "возвращения" Крыма

Разработанные Украиной новые планы "деоккупации" Крыма - всего лишь новый яркий пропагандистский образ, далекий от реальности и не имеющий никаких последствий для России и Крыма. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, представляющий в верхней палате парламента Республику Крым.

- Просто очередное громкое образное заявление, - заявил Цеков RT. - Оно, конечно, не приведет к возвращению Крыма на Украину. Прежде всего оно направлено на внутреннего, так сказать, слушателя - на граждан Украины, которые должны знать, что нынешнее руководство "борется" за возвращение полуострова в состав страны. Ну и для внешних хозяев Украины, которым демонстрируют, что Украина по-прежнему проводит антироссийский курс и в связи с этим борется за возвращение Крыма.

Анонсированный министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой новый план возвращения полуострова на самом деле не содержит в себе ничего нового и всего лишь повторяет заезженные клише, приукрашенные новыми модными терминами, вроде "платформа" и "синергия".

- На самом деле на Украине сами не знают, в чем заключается стратегия "возвращения Крыма", - уверен Цеков. - То есть все громко и по-прежнему пусто. И по-прежнему во вред Украине. Для Украины самым полезным было бы признать справедливость и законность нахождения Крыма в составе России и улучшить с ней отношения. Вот это была бы важная стратегическая программа для Украины на будущее.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах "возвращения" Крыма, которые базируются на "трех китах" - новой стратегии "деоккупации", консолидации усилий антироссийских партнеров и синергии.