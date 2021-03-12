В Волгограде 13-летняя девочка захлебнулась талыми водами в погребе

В поселке Котлубань Волгоградской области обнаружено тело 13-летней девочки. По предварительным данным, причиной трагедии стал несчастный случай - подросток захлебнулась талыми водами в одной из подземных хозпостроек. Следователи уже начали проверку.

Родители девочки накануне уехали в города за покупками, а дома остались их 18-летний сын и 13-летняя дочь. Примерно в 14 часов девушка вернулась из школы. Брат пошел на улицу покормить скот, а сестра вышла вместе с ним прогуляться. Когда парню потребовалась помощь, он стал звать сестру, но она не откликалась. Он стал везде ее искать, но не нашел.

Вернувшиеся вечером родители перешерстили весь двор. В одной из хозяйственных построек имелся спуск в заброшенное подземное хранилище, затопленное грунтовыми и талыми водами. Мать увидела, что прикрывавшие отверстие доски сдвинуты с места. Заглянув туда, она увидела дочь. Родители спешно вытащили ее наружу, но девушка уже не дышала.

Это предварительные данные. Официальная причина смерти будет названа только после соответствующей судебно-медицинской экспертизы. Сейчас следователи и эксперты-криминалисты проверяют все обстоятельства дела.