Глава уральского Троицка задержан за превышение полномочий

В Челябинской области задержан градоначальник Троицка Александр Виноградов. Ему предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

- По версии следствия, в 2019 году обвиняемым с превышением должностных полномочий была инициирована передача объектов имущественного комплекса от одного хозяйствующего субъекта к другому, что повлекло нарушение его прав, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области.

Как удалось выяснить "РГ", речь идет о незаконной передаче тепловых сетей, на которую в мэрии решились, чтобы не допустить срыва отопительного сезона.

Сегодня Александр Виноградов прибыл на допрос в СК, после которого был задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста, отметили в следственном ведомстве.