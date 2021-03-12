На Урале женщина отсудила у магазина 130 тысяч за падение на крыльце

В Каменске-Уральском женщина поскользнулась на крыльце магазина крупной торговой сети, упала и повредила ногу. Чтобы получить компенсацию. ей пришлось пойти в суд.

Происшествие случилось 31 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом наружной и внутренней лодыжек левой голени и подвывих стопы.

Женщина обратилась с иском к ООО. По ее мнению, она упала из-за того, что ответчик плохо исполнял обязанности по обеспечению безопасности магазина для покупателей. В качестве компенсации морального вреда она попросила взыскать с предприятия один миллион рублей, расходы на оплату услуг представителя (30 тысяч) и госпошлину.

Красногорский суд Каменска-Уральского требования удовлетворил частично и взыскал сто тысяч морального вреда, а также - сопутствующие расходы.

ООО не согласилось с таким решением и подало апелляционную жалобу в областной суд. По мнению ответчика, Татьяна не доказала, что упала именно на крыльце магазина, и что покрытие его было скользким. Размер взысканной суммы торговая сеть посчитала завышенным.

Облсуд же сделал вывод, что факт падения и получение тяжкого вреда здоровью пострадавшая доказала, а городская инстанция верно применила нормы материального права. Таким образом, решение осталось без изменений и вступило в законную силу.