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12.03.2021 14:40
Рубрика: Власть

Тюменская область сделает ставку на нефтехимию и медицинский туризм

Текст: Анастасия Ландышева (Тюмень)
О ключевых этапах инвестиционной стратегии Тюменского региона до 2024 года бизнесменам, общественникам и журналистам рассказал заместитель губернатора Андрей Пантелеев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Свой первый прямой эфир чиновник провел из мультицентра "Контора пароходства", ориентированного на развитие креативных индустрий по созданию особой среды для молодежного творчества. Хотя по итогам прошлого года относительно общего инвестклимата субъект РФ опустился на 12-е место, это не значит, что он приостановил ведущие проекты. "Терять амбиции по вхождению в пятерку самых привлекательных для всякого рода бизнеса территорий нам категорически нельзя", - заметил спикер.

Среди направлений, на которые местная власть делает ставку, первое место занимает нефтегазовое дело (здесь правительство работает вместе с компанией "Газпром нефть" и намерено искать новых ответственных партнеров).

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Перспективы у этой отрасли долгосрочные, ведь спрос на нефть остается, хотя энергетический рынок меняется. К тому же мы настроены вовлекать в кластер оборонную промышленность, - высказался Пантелеев.

При этом не умаляется значение нефтехимических производств, которые, по мнению специалистов, предрекают непременный успех. Реальны перспективы Западной Сибири в развитии лесопромышленного комплекса (регион обладает порядка 900 млн кубов леса, ежегодно может обрабатывать 16 млн, но на самом деле не выходит и за 10 процентов от этой цифры) и АПК (самые большие победы сектора связаны с использованием геномных технологий компаниями "КРиММ" - ее семенной картофель уже давно обосновался на мировом рынке и "АминоСиб" - из зерна здесь делают свой глютен и лизин, таким образом компенсируя импорт).

Отраслью, определяющей будущее Тюменской области, Андрей Вадимович считает туризм, в том числе медицинский, а в качестве основного локомотива называет термальные курорты, которые за последние годы посетили более миллиона приезжих - это третья часть от числа всех въезжавших в Тюмень путешественников.

- Чуть более 90 процентов ресурсов в России тратится на лечение, менее 10 процентов - на профилактику, а вот реабилитационная ниша совершенно провисает. То есть она свободна! И ее нужно поскорее осваивать, причем не столько крупному бизнесу, сколько среднему и малому, - подчеркнул Пантелеев.

Фото: iStock
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Не менее важное значение отдается креативным индустриям, куда теперь относят не столько культуру, сколько медиа, диджитал, IT.

- Серьезный кластер креативных индустрий в последнее время образуется вокруг "нефтянки". Это проектные и научные институты, сообщества изыскателей и архитекторов, генерирующих продукты с высокой добавленной стоимостью за счет своего интеллектуального труда. По доле креативных индустрий в экономике региона мы занимаем четвертое место в России. Уверен, что в ближайшие десять лет этот сектор предъявит еще больший вклад в ВРП, - отметил замгубернатора.

В тюменском правительстве делают ставку на кластерный подход: крупный бизнес привлекает средний, а средний - малый. Задача органов власти в данном случае - определять стратегические направления, помогать выстраивать цепочки и развивать стабильные формы поддержки, которые позволят предпринимателям оставаться конкурентоспособными.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее

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