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12.03.2021 11:17

"Транснефть-Сибирь" установила современное насосное оборудование

АО "Транснефть - Сибирь" выполнило замену четырех магистральных электронасосных агрегатов (МНА) на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Апрельская" Сургутского управления магистральных нефтепроводов.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь"

В ходе проведения технического перевооружения были установлены современные электронасосные агрегаты производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) с электродвигателями мощностью 6300 кВт, обеспечивающие транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу (МН) Холмогоры - Клин.

Производительность новых насосных агрегатов составляет 7 тыс. куб. метров нефти в час, тогда как ранее действовавшее оборудование было рассчитано на перекачку 10 тыс. куб. метров нефти в час. Установка насосов меньшей производительности связана со снижением грузопотока нефти в западном направлении, в том числе по МН Холмогоры - Клин, из-за увеличения поставок в восточном направлении. Новые электронасосные агрегаты обладают повышенным КПД, что позволяет эффективнее использовать электроэнергию для транспортировки нефти. Современное насосное оборудование, отвечающее нормативным требованиям ПАО "Транснефть", повысило безопасность, надежность и энергоэффективность производственного объекта, а также обеспечило бесперебойную транспортировку нефти, промышленную и экологическую безопасность магистрального нефтепровода Холмогоры - Клин.

В ходе работ выполнена замена вспомогательного оборудования, выработавшего свой нормативный срок. В том числе заменена маслосистема, система приточной, вытяжной и подпорной вентиляции, система утечек и дренажа, установлены датчики вибрации, температуры, давления. При реконструкции системы оборотного водоснабжения смонтированы новые трубопроводы из поливинилхлорида (ПВХ) взамен ранее используемых стальных труб. Трубопровод из ПВХ более стоек к агрессивной среде по сравнению с металлом, что при эксплуатации обеспечивает надежность и более длительный межремонтный период.

Работы по обновлению насосного оборудования ЛПДС "Апрельская" проводились с марта 2020 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции предприятия.

Сайт компании siberia.transneft.ru

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"

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