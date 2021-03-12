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12.03.2021 02:13
Рубрика: Общество

Ученые: "Гололед" в Арктике не несет катастрофических последствий для оленей

Текст: Елена Панова
Установившийся сразу в нескольких арктических странах "гололед" - плотная корка льда и снега, мешающая оленям добывать корм - естественное природное явление. Оно не несет катастрофических последствий для популяции оленей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так прокомментировали сложившиеся сейчас в Арктике условия сотрудники Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН.

Как рассказали ученые, плотный ледяной наст в эту зиму установился в Норвегии, Швеции. Как уже писала "РГ", отмечен "гололед" и в северной части полуострова Ямал. Специалисты констатируют: на фауне и флоре Арктики любые погодные особенности и аномалии всегда отражаются острее, чем в других территориях.

Фото: Администрация Ямальского района/vk.com
Власти Ямала оперативно помогли оленеводам, попавшим в зону "гололеда"

- Что касается оленеводства, то это рискованный вид деятельности сам по себе. Здесь естественный отход животных неизбежен каждый год, в масштабах всей Арктики. И не только в результате "гололеда". Летом оленям может быть очень жарко, в майскую пургу мерзнут телята, хищники могут напасть и так далее, - рассказал Александр Волковицкий, научный сотрудник Арктического стационара Института экологии растений и животных.

По расчетам экспертов, падеж составляет очень небольшую часть общего стада: как правило, менее одного процента.

Оленеводы говорят: с годами у них выработалась практика реагирования на различные, даже самые экстремальные, погодные условия. Например, тундровики применяют гибкую систему выпаса, когда оленям дают расходиться далеко от чумов и даже смешиваться с соседними стадами ради того, чтобы сохранить животных. В результате олени не ограничены одной территорией, ищут самые удобные места для прокорма и отдыха.

Правда, оленеводам в этом случае приходится следить за животными на куда большей площади тундры. Именно поэтому власти региона первым делом предложили тундровикам помощь в виде ГСМ: оперативно бесплатно доставили 70 тонн бензина, по 400 литров на семью.

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Сейчас ученые проводят анализ замеров снежно-ледяного покрова в тундре и изучают его влияние на животных.

- В общей сложности было заложено 15 снегомерных пунктов, - рассказал научный сотрудник сектора охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики Александр Печкин. - Для исследований выбирались максимально разные по ландшафтам участки, где непосредственно ведется выпас северных оленей.

Результаты работы будут обнародованы в конце марта.

В регионах Общество Природа Общество Ежедневник Погода Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

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