В Челябинской области адвоката арестовали за мошенничество

В Челябинской области предъявлено обвинение в мошенничестве юристу одной из региональных адвокатских палат. Ему вменяется получение 350 тысяч рублей за помощь, которую он не в состоянии был оказать, сообщили в следственном управлении СК региона.

- По версии следствия, в марте текущего года обвиняемый, зная об отсутствии необходимых полномочий для возврата вещественных доказательств по уголовному делу, пообещал местному жителю посодействовать в этом за 350 тысяч рублей, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Получив от него деньги, присвоил их. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде ареста на время следствия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, отметили в СК.