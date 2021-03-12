В Екатеринбурге при пожаре в офисном здании погиб человек

Сильный пожар произошел в пятницу в Екатеринбурге в административном здании на Студенческой. В результате ЧП погиб один человек.

Сообщение о возгорании поступило в 11:48 по местному времени. Как передает пресс-служба МЧС по области, горело офисное помещение на пятом этаже. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация, около двух сотен человек эвакуировали на улицу, однако, без жертв, увы, не обошлось: один из находившихся в здании сотрудников выпрыгнул в окно и разбился насмерть.

Как рассказал "РГ" пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, это мужчина 1958 года рождения.

- Он, вероятно, надышался дыма, спасаясь от огня, выпрыгнул в окно, но упал не в сугроб, а на твердое покрытие, и скончался на месте, - сообщил Горелых.

В полиции и в МЧС отрабатывают несколько версий случившегося. В частности - нарушение правил техники безопасности при обращении с легковоспламеняющимися веществами, замыкание электропроводки и другие.

В 12-37 пожарные справились с огнем, уточнили в ведомстве. Сейчас они ведут проливку сгоревших конструкций.

"На месте продолжает работу следственно-оперативная группа, - отметили в Следственном комитете области. - Выясняются обстоятельства трагедии, в том числе, устанавливаются очаг и точная причина возгорания".