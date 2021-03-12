В Сургуте в результате пожара в дачном доме погибли двое детей

В Сургуте расследуется уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), возбужденное после гибели двоих детей в результате пожара, который случился накануне утром.

"В 09.22 по местному времени поступило сообщение о возгорании в дачном доме в кооперативе "Здоровье". В 09.40 на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, к этому времени строение было полностью охвачено пламенем, обрушилась кровля", - передает пресс-служба МЧС Югры.

По информации регионального Следственного комитета, в сгоревшем доме нашли тела детей 2015 и 2012 годов рождения (внешних признаков того, что их смерть могла быть криминального характера, не обнаружено). Обстоятельства трагедии выясняются. Проверку начала и прокуратура автономного округа.