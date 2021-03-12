В Тюмени водитель сбил двух детей на пешеходном переходе и уехал

В Тюмени ищут водителя, сбежавшего с места дорожной аварии на улице Ялуторовской. По информации пресс-службы ГИБДД области, пострадали двое детей.

Семилетних мальчиков сегодня в третьем часу дня сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Мама сообщила, что виновник был на машине марки Volkswagen Tiguan.

"Она успела сфотографировать автомобиль и водителя, после чего тот уехал", - уточнили в Госавтоинспекции.

Дети сейчас находятся в больнице - по предварительным данным, с ними все в порядке, тяжелых травм нет. Правоохранительные органы рекомендуют водителю кроссовера явиться в ГИБДД по адресу Одесская, 16.