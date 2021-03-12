Жительница Урала возместила моральный вред знакомой за оскорбления

Жительницу Невьянска через суд и при участии приставов обязали прекратить оскорблять знакомую и возместить той причиненный словами моральный вред.

"Две женщины водили внуков на занятия в кружок. В какой-то момент они повздорили из-за очередности выхода детей на сцену во время праздничного концерта, после чего одна из бабушек при каждой последующей встрече начала отпускать колкости в адрес своей оппонентки", - рассказали в пресс-службе управления ФССП Свердловской области.

Подвергшаяся нападкам женщина не стала терпеть, а пошла в суд. Там встали на сторону истца и обязали ее знакомую, во-первых, прекратить ругань, а во-вторых, выплатить за все ранее сказанное компенсацию в размере пяти тысяч рублей (плюс, штраф за оскорбления - полторы тысячи рублей).

Должницу предупредили об административной ответственности за неисполнение решения суда, но та требования проигнорировала.

"В итоге, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере одной тысячи рублей в доход государства. Таким образом, сумма долга возросла уже до 7500 рублей. Принудительная мера возымела действие, и женщина оплатила всю сумму", - сообщает надзорный орган.