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12.03.2021 13:22
Рубрика: Экономика

Росавиация достигла плановых показателей госпрограммы за 2020 год

Текст: Евгений Гайва

По итогам 2020 года были достигнуты плановые показатели государственной программы "Развитие транспортной системы" и федерального проекта по авиаперевозкам, заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько на заседании расширенной коллегии ведомства.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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"Рос объем перевозок по маршрутам, минуя Москву: 18,2 млн пассажиров, план был 9 млн", - сказал Нерадько.

По итогам прошлого года доля межрегиональных регулярных авиарейсов, минуя Москву, составила 45,5%, при плановых показателях в 42% от общего количеств внутренних регулярных маршрутов, добавил он.

Кроме того, авиационная подвижность населения, то есть отношение количества отправленных пассажиров из всех аэропортов страны к численности населения, по итогам 2020 года достигла показателя 0,47 на одного человека в год, при плановых показателях в 0,4.

Вместе с тем по итогам 2020 года произошло снижение общего пассажиропотока на 46% по сравнению с показателями 2019 года. Всего было перевезено 69,2 млн пассажиров. Падение пассажиропотока на международных авиалиниях достигло почти 75%, на внутренних авиалиниях - 23%.

При этом, в основном удалось сохранить штатную численность персонала авиакомпаний. Численность пилотов в российских авиакомпаниях на 1 января 2020 года составляла 14 800 человек, на 1 января 2021 года - 14 600 человек, отметил Нерадько. "То есть численность сократилась всего на 200 человек", - подчеркнул он.

Нерадько: Авиакомпании в РФ пока отказались от идеи создания лоукостеров

Достичь этих результатов удалось в том числе благодаря предоставлению субсидий.

На поддержку авиакомпаний в 2020 году было выделено 20,95 млрд рублей, Субсидии получили 46 компаний. В основном эти средства были направлены на оплату труда персонала.

Кроме того, 10,6 млрд рублей субсидий было выявлено на поддержку аэропортов. Субсидии получили 108 аэропортов.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация

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