Роскомнадзор сообщил об отсутствии претензий к Telegram

У российских властей нет претензий к мессенджеру Telegram по вопросу соблюдения законов о хранении персональных данных, сообщили в Роскомнадзоре. Сообщение появилось после того, как российское ведомство направило администрации Telegram требование заблокировать боты, которые собирают и распространяют персональные данные россиян. Об этом сообщает "Интерфакс".

В Роскомнадзоре пояснили, что работа таких сервисов нарушает закон о защите персональных данных, а использование ботов - права субъектов данных. Причем, сами боты-сборщики данных появились несколько лет назад, но сейчас таких ресурсов несколько десятков. Они собирают информацию из открытых и слитых в интернет баз данных, предоставляя ее потом за деньги. В результате ведомство уже обратилось в правоохранительные органы для того, чтобы найти тех, кто распространяет конфиденциальную информацию.

Тем временем из мессенджера Telegram пропала программа-робот "Глаз бога". На неё были подписаны около 5-ти миллионов пользователей. Сервис помогал в поиске информации о людях по базам данных - как открытых, так и тех, что нелегально утекли в сеть. Каждый желающий мог найти телефоны, адреса, учётные пароли в соцсетях и другие данные фактически любого человека. На этой неделе Роскомнадзор потребовал заблокировать этот и другие аналогичные сервисы в Telegram из-за того, что они нарушают законодательство о персональных данных. И, как заявил РИА Новости основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян, после этого "стало известно об удалении мессенджером Telegram по запросу Роскомнадзора пяти крупнейших ботов-пробивщиков: "Глаз Бога", Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и How To Find Bot (только английская его версия, русская - работает).

Вероятно, этот список будет продолжен, так как претензии Роскомнадзора относились к большему количеству [ботов]", - сказал Оганесян.