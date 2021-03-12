Россия возглавила список стран с самым дешевым мобильным интернетом

Россия занимает первое место в мире среди стран с самой низкой стоимостью безлимитного мобильного интернета - цена составляет 835 рублей. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство Content Review.

На втором месте находится Румыния (1305,6 рублей), замыкает тройку Индия - 1362 рубля. В пятерку также входят Израиль и Казахстан - 1403,5 и 1438,2 рубля соответственно. Авторы исследования отмечают, что тарифы с безлимитным доступом к интернет в большинстве стран мира окончательно переместились в премиальный сегмент, это обусловлено в первую очередь необходимостью монетизировать запуск сетей 5G.

Также Россия занимает второе место среди стран с наименее низкой ценой за 1 Гб - 24,6 рубля. Возглавляет список Индия (9,2 рубля за 1 Гб), на третьем месте находится Индонезия - 28,2 рубля, на четвертом - Малайзия - 35,4 рублей, на пятом - Турция - 37,1 рубля.

"Последовательный отказ от безлимитных тарифов как основы для продажи новых контрактов и подключения новых абонентов привёл к тому, что стоимость мобильного интернета в пересчёте на 1 гигабайт в России снизилась в полтора раза", - объясняет руководитель Content Review Сергей Половников.