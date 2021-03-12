Русист из Франции: Погружаясь в гаджеты, школьники культивируют эмоциональную тупость

Новости

Министр юстиции: за десять лет закрыто 13 колоний 13:30
"Коммунисты России" предложили дать возможность вступать в партии через госуслуги 13:29
Лукашенко назвал сроки создания в Беларуси вакцины от COVID-19 13:26
В Москве тренер по хоккею получил 2 года тюрьмы за смерть ученика на льду 13:22
"Почта России" установит постаматы в метро 13:11
В МИД РФ приветствуют инициативу в ФРГ о сохранении памяти о войне 13:03
Песков назвал тревожной ситуацию в Мьянме 13:01
Роскомнадзор готов к диалогу с Twitter 13:01
Южноафриканский актер из "Американцев" Клифф Саймон погиб в США 13:00
МИД: РФ требует от США не мешать работе комиссии ООН по разоружению 12:52
Банки будут получать справку 2-НДФЛ с портала госуслуг автоматически 12:50
Песков отметил снижение квалификации специалистов по России 12:47
Чем похожи празднования Масленицы 1916 и 2021 годов 12:45
Пользователи смогут "рисовать" дороги на картах Google 12:43
Юные художники Москвы и Рима нарисовали локдаун 12:39
Названы номинанты антипремии "Золотая малина" 12:39
"Аллея правителей" Церетели переедет из Москвы в Пензу 12:24
МИД РФ: Размещение США ракет в АТР спровоцирует новый виток гонки вооружений 12:19
Названа полезная диета для переболевших коронавирусом 12:18
Захарова: Россия не будет политизировать вопросы вакцинации 11:54
В Сочи горнолыжный сезон продлили до конца апреля 11:54
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" 11:34
В Анапе при пожаре в жилом доме повреждены 23 квартиры 11:23
Оперштаб: Еще 1605 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:13
ЦБ аннулировал лицензию у банка "Альба Альянс" 11:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
12.03.2021 13:22
Рубрика: Общество

Русист из Франции: Погружаясь в гаджеты, школьники культивируют эмоциональную тупость

"Сейчас, когда все тихо, все "послушные", как на экране, так и в присланных текстах, не хватает учеников-проказников. Потому что все люди разные от рождения, с этим наши дети встретятся в реальной, а не виртуальной жизни…", - пишет в своем эссе "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс" на XXI Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Франции Юлия Бадина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Юлия преподает русский язык в младших группах в школе дополнительного образования Марселя. Пандемия, по ее словам, в корне изменила жизнь ее учеников. Например, группу малышей пришлось закрыть, так как она не может, считает русист, существовать удаленно.

Фото: Сергей Михеев
Названы главные опасности для детей в социальных сетях

Педагог объясняет свою позицию: все занятия с детьми дошкольного возраста организованы с учетом развития образного мышления ребенка. Для более успешного восприятия материала, учитель старается задействовать все органы чувств. Такое общение - "глаза в глаза", считает Юлия, ничем не заменишь. И для билингвов дистант почти бесполезен. Этим ученикам, по мнению преподавателя, необходимы живые уроки, поскольку они идут в игровой форме.

По мнению русиста, обучение в Сети, ровно как и провождение времени в гаджетах, способствует формированию эмоционального равнодушия. "Если совсем недавно мальчишка, увидев, как избивают слабого, старался помочь, то сегодня он просто снимает происходящее на смартфон. А потом выкладывает видео в интернет. И чем омерзительней картина, тем больше лайков!", - сетует педагог.

Русист считает, что все больше погружаясь в гаджеты, молодое поколение начинает культивировать эмоциональную тупость - холодность, исчезновение элементарных этических чувств. Такие люди не сопереживают родным и близким, утрачивают деликатность. Психологи отмечают в социуме растущее безразличие не только к судьбе окружающих, но и к собственной жизни, пишет Юлия. Отсутствие "живых уроков" лишь обостряет эту проблему. А ведь задача учителя, не только научить предмету, но и социализировать, привить навыки морального поведению.

"Дистанционное обучение в вынужденных условиях необходимо. Видеоконференции, некоторые другие его формы можно и нужно продолжать использовать. Это навыки работы, например, для будущих менеджеров и даже ученых. Но в целом, обучение детей должно быть традиционным и проходить в живом общении учителя и ученика", - убеждена Юлия Бадина.

Пушкинский конкурс Общество Образование

Главное сегодня

Times: В Германии признали эффективность российской вакцины "Спутник V"
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину"
Банки будут получать справку 2-НДФЛ с портала госуслуг автоматически
В Швеции признали превосходство России в случае крупномасштабной войны
ЦБ отозвал лицензии у банка и НКО за обслуживание нелегальных казино
Как будут начисляться выплаты на детей от 3 до 7 лет
В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году