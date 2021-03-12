Русист из Франции: Погружаясь в гаджеты, школьники культивируют эмоциональную тупость

"Сейчас, когда все тихо, все "послушные", как на экране, так и в присланных текстах, не хватает учеников-проказников. Потому что все люди разные от рождения, с этим наши дети встретятся в реальной, а не виртуальной жизни…", - пишет в своем эссе "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс" на XXI Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Франции Юлия Бадина.

Юлия преподает русский язык в младших группах в школе дополнительного образования Марселя. Пандемия, по ее словам, в корне изменила жизнь ее учеников. Например, группу малышей пришлось закрыть, так как она не может, считает русист, существовать удаленно.

Педагог объясняет свою позицию: все занятия с детьми дошкольного возраста организованы с учетом развития образного мышления ребенка. Для более успешного восприятия материала, учитель старается задействовать все органы чувств. Такое общение - "глаза в глаза", считает Юлия, ничем не заменишь. И для билингвов дистант почти бесполезен. Этим ученикам, по мнению преподавателя, необходимы живые уроки, поскольку они идут в игровой форме.

По мнению русиста, обучение в Сети, ровно как и провождение времени в гаджетах, способствует формированию эмоционального равнодушия. "Если совсем недавно мальчишка, увидев, как избивают слабого, старался помочь, то сегодня он просто снимает происходящее на смартфон. А потом выкладывает видео в интернет. И чем омерзительней картина, тем больше лайков!", - сетует педагог.

Русист считает, что все больше погружаясь в гаджеты, молодое поколение начинает культивировать эмоциональную тупость - холодность, исчезновение элементарных этических чувств. Такие люди не сопереживают родным и близким, утрачивают деликатность. Психологи отмечают в социуме растущее безразличие не только к судьбе окружающих, но и к собственной жизни, пишет Юлия. Отсутствие "живых уроков" лишь обостряет эту проблему. А ведь задача учителя, не только научить предмету, но и социализировать, привить навыки морального поведению.

"Дистанционное обучение в вынужденных условиях необходимо. Видеоконференции, некоторые другие его формы можно и нужно продолжать использовать. Это навыки работы, например, для будущих менеджеров и даже ученых. Но в целом, обучение детей должно быть традиционным и проходить в живом общении учителя и ученика", - убеждена Юлия Бадина.