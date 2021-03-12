СБУ возбудила дело из-за соглашений об условиях пребывания ЧФ РФ в Крыму

Служба безопасности Украины снова отличилась. Как пишет strana.ua, СБУ начала расследовать обстоятельства подписания и ратификации Харьковских соглашений об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму. Примечательно, что речь идет о документе 2010 года, который уже давно недействителен.

Тем не менее украинские следователи решили выяснить обстоятельства подготовки и подписания соглашения, были ли соблюдены регламент и все необходимые процедуры во время ее утверждения депутатами Верховной рады. Как заявил накануне секретарь СНБО Алексей Данилов, в отношении поддержавших этот документ депутатов могут открыть дело по статье о госизмене.

В связи с началом расследования украинские журналисты припомнили, как в 2010 году Петр Порошенко заявил, что Харьковские соглашения являются взаимовыгодными и защищают интересы и России, и Украины.