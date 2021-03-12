Сертификацию Boeing 737 MAX в России продолжат после нормализации эпидситуации

Повторную сертификацию самолетов Boeing 737 MAX, эксплуатацию которых приостановили после двух катастроф, в России продолжат после нормализации эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил журналистам руководитель Росавиации Александр Нерадько.

"Пандемия наложила свои ограничения на переезды специалистов, именно с этим связаны проблемы пересертификации самолетов. Мы сейчас тоже не можем рисковать ограниченным количеством специалистов, их здоровьем, чтобы отправлять их в командировки. Подождем, пока нормализуется эпидемиологическая ситуация", - сказал Нерадько.

В конце января 2021 года в Росавиации заявили, что сертификация самолета Boeing 737 MAX еще не завершена. До этого самолет вновь разрешили эксплуатировать в Евросоюзе. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) сообщило о завершении независимого исследования Boeing 737 MAX и готовности допустить модернизированный самолет к полетам.

Эксплуатацию лайнера приостановили после произошедших двух авиакатастроф с многочисленными жертвами. 29 октября 2018 Boeing 737 MAX упал в море в Индонезии вскоре после вылета. Жертвами катастрофы стали 189 человек. Менее чем через полгода 10 марта 2019 года такой же самолет разбился в Эфиопии, в результате катастрофы погибли 157 человек. Руководство компании Boeing признало, что на борту самолетов произошел сбой в работе системы улучшения характеристик маневрирования.