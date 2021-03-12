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12.03.2021 13:32
Рубрика: Происшествия

Смертность в российских тюрьмах снизилась вдвое

Текст: Владислав Куликов

Министр юстиции России Константин Чуйченко отметил, что смертность в СИЗО и колониях снизилась в два раза. Заявление прозвучало в ходе коллегии Федеральной службы исполнения наказаний России. Также сократилось почти на треть количество жалоб в ЕСПЧ от заключенных.

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"Из положительных тенденций также хочу отметить снижение смертности в учреждениях УИС в два раза, увеличение до 40% доли трудоустроенных лиц на производственных объектах УИС, формирование сети исправительных центров в 75 регионах, снижение более чем на 30% количества переданных жалоб в ЕСПЧ", - заявил министр юстиции.

Он подчеркнул, что таковы результаты за десять лет.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст

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