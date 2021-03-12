Республика Намибия стала 50-й страной, одобрившей применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

- Как и в большинстве предшествующих стран, в Намибии препарат зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) - без проведения дополнительных испытаний, - уточнили в РФПИ.

Таким образом, "Спутник V" одобрен к применению в странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.

Наша вакцина уже хорошо известна в мире, причем не только среди специалистов - "Спутник V" имеет свой сайт, свои аккаунты в соцсетях. 11 марта разработчики вакцины начали еще один проект - совместно с ТАСС они запустили конкурс в соцсетях на лучшую фотографию с международным знаком победы, приурочив его начало к годовщине с того момента, как ВОЗ объявил о пандемии.

Спустя год отношение к новой инфекции стало спокойнее: в арсенале врачей появилось понимание о том, как лечить, и главное, очень быстро были разработаны вакцины. Массовые прививки идут в разных странах, вакцинировали уже десятки миллионов человек.

11 марта стало известно, что в ЕС одобрили еще одну - четвертую по счету - вакцину, разработанную компанией Janssen - "дочкой" американской Johnson & Johnson. Регистрационное удостоверение для применения в экстренных условиях было выдано, хотя заявленная эффективность препарата несколько ниже по сравнению с ранее зарегистрированными вакцинами и нашим "Спутником V" и составляет 67%.

При этом в Еврокомиссии отметили, что регистрацию в ЕМА проходят еще три препарата, в том числе и российская вакцина "Спутник V".

Вакцинация остается одним из главных событий, за ее проведением внимательно следят все СМИ. В последние дни немало шума наделали сообщения об осложнениях, возникающих после прививки препаратом AstraZeneca. Норвегия, Дания, Исландия и Италия решили даже временно - на две недели - приостановить прививки оксфордской вакциной, чтобы выяснить, могли ли случаи возникшей у некоторых пациентов тромбоэмболии быть связанными с прививками этим препаратом. К проверке подключились лучшие эксперты Европы.

Лучшие специалисты Европы расследуют случаи осложнений и выясняют, могло ли возникновение тромбов быть связано с применением вакцины

Ситуацию изучает авторитетный Германский институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха. Пока следственно-причинной связи между введением вакцины и возникновением тромбоэмболических осложнений специалисты не находят.

"К настоящему времени установлено, что число таких происшествий (случаев тромбообразования) было ниже, чем можно было ожидать при таком количестве прививок", - приводит ТАСС заявление Института. Как итог, не смотря на продолжающееся расследование, европейский регулятор по лекарствам ЕМА рекомендовал прививки не останавливать.

Понятно, что подобные случаи ставят под угрозу массовую вакцинацию - люди боятся и просто начинают отказываться. Вот почему в ЕМА обещают немедленно обнародовать всю информацию, когда расследование будет завершено.

- По мере того как вакцинация будет охватывать все большее количество людей и число вакцинированных начинает исчисляться миллионами, обязательно будут появляться единичные случаи тяжелых осложнений, - пояснил "РГ" заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган. - Дело в том, что при применении любой из существующих вакцин примерно у одного из миллиона привитых развивается тяжелое поствакцинальное осложнение. Например, известно несколько случаев возникновения синдрома Гийена-Барре (аутоиммунное поражение нервной системы). А теперь появилась информация о случае тромбоэмболии. Эти случаи, конечно, необходимо тщательно расследовать для того, чтобы установить точный механизм развития этих редких осложнений, и только после такого расследования можно будет сказать, в какой степени они спровоцированы вакциной. Очень важно понимать и другое - тромбоэмболические осложнения и синдром Гийена-Барре в сотни раз чаще возникают при самой коронавирусной инфекции. Вот почему сравнение выгоды и рисков при вакцинации и рисков при нативной инфекции совершенно очевидно диктует нам необходимость вакцинироваться, причем чем быстрее, тем лучше.