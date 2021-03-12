Стали известны все четвертьфинальные пары плей-офф КХЛ

Магнитогорский "Металлург" обыграл на выезде "Барыс" со счетом 5:3 в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ и стал последним четвертьфиналистом турнира.
Фото: Александр Овчаров / РИА Новости
Напомним, что наивысшим достижением "Барыса" остается участие во втором раунде Кубка Гагарина. Ну а "Металлург" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне плей-офф. Более того, клуб из Магнитогорска является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14, 2015/16).
Следующим соперником "Магнитки" станет омский "Авангард". Остальные пары выглядят следующим образом: ЦСКА (Москва) - "Локомотив" (Ярославль), СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва), "Ак Барс" (Казань) - "Салават Юлаев" (Уфа).
Второй раунд плей-офф КХЛ запланирован на 17-30 марта.