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12.03.2021 14:01
Рубрика: Экономика

Студентов учтут при оценке нуждаемости семьи для выплат на детей

Текст: Елена Манукиян

Студентов в возрасте до 23 лет планируют учитывать в составе семьи при оценке ее нуждаемости для назначения выплаты на их младших братьев и сестер в возрасте от 3 до 7 лет, рассказали в Минтруде. Это предусмотрено в обновленных правилах предоставления выплаты, которые сейчас разрабатываются.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам

В ведомстве уточнили, что в 2020 году при расчете среднедушевого дохода семьи совершеннолетние дети не рассматривались. Однако подход решили поменять, поскольку, если ребенок учится очно, он продолжает находиться на содержании у родителей.

В Минтруде напомнили, что претендовать на выплату на детей от 3 до 7 лет могут семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. В этом году меняется порядок ее назначения. Теперь размер выплаты может составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума и будет зависеть от степени нуждаемости семьи.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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