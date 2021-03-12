Студентов учтут при оценке нуждаемости семьи для выплат на детей

Студентов в возрасте до 23 лет планируют учитывать в составе семьи при оценке ее нуждаемости для назначения выплаты на их младших братьев и сестер в возрасте от 3 до 7 лет, рассказали в Минтруде. Это предусмотрено в обновленных правилах предоставления выплаты, которые сейчас разрабатываются.

В ведомстве уточнили, что в 2020 году при расчете среднедушевого дохода семьи совершеннолетние дети не рассматривались. Однако подход решили поменять, поскольку, если ребенок учится очно, он продолжает находиться на содержании у родителей.

В Минтруде напомнили, что претендовать на выплату на детей от 3 до 7 лет могут семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. В этом году меняется порядок ее назначения. Теперь размер выплаты может составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума и будет зависеть от степени нуждаемости семьи.