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12 марта 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)

Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 38-ФЗ "О внесении изменений в статью 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 9 марта 2021 г.
Опубликован 12 марта 2021 г.

Принят Государственной Думой 17 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 3 марта 2021 года

Внести в статью 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 2010, N 1, ст. 1; 2017, N 52, ст. 7937; 2019, N 52, ст. 7819) следующие изменения:

1) в наименовании слова "либо с нарушением" заменить словами "либо нарушение";

2) в абзаце первом части 2 слова "2. Пользование недрами с нарушением" заменить словами "2. Нарушение", слова "технического проекта -" заменить словами "технического проекта и (или) иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, -".

Президент Российской Федерации В. Путин