Телеканал "Пятница" запускает TikTok-шоу с Региной Тодоренко

TikTok "стучится" на ТВ в наши дни с силой девятого вала. Но и сами телеканалы не прочь омолодиться и раскрываются популярному видеоприложению. Телеканал "Пятница" первым начал предпринимать шаги в этом направлении, а сейчас объявил о том, что готовит телевизионное TikTok-шоу, которому нет аналогов в мире.

Премьера шоу, которое будет называться "ТикТок Талант", состоится на "Пятнице" в конце марта. Ведущими стали Регина Тодоренко и Роман Каграманов. В составе жюри - Лариса Гузеева и Дима Билан. Вместе с ними оценивать таланты участников будут и приглашенные популярные тиктокеры, имена которых будут названы позже.

В релизе, который прислан в редакцию "РГ", говорится о том, что на создание шоу авторов вдохновили креаторы TikTok, которые раскрывают свой творческий потенциал в формате коротких видеороликов и не перестают удивлять своими талантами. Кастинг в шоу "ТикТок Талант" был объявлен в декабре 2020 года. Принять участие в кастинге мог любой желающий с помощью приложения TikTok. Для этого нужно было снять видео с демонстрацией любого таланта - пение, танец, импровизация, акробатика, чтение стихов и любым другим талантом, выложить его в TikTok и отметить аккаунт телеканала @fridaytv.

Лучшие таланты страны, прошедшие отбор, покажут себя в эфире шоу на телеканале "Пятница". Но окончательно оценивать таланты и выбирать победителя будет не жюри, а зрители. Во время показа шоу "ТикТок Талант" в эфире они смогут голосовать за понравившихся участников. По итогам голосования будут определены 12 финалистов. Они приедут в Москву и покажут свои таланты на живой сцене.

Голосовать за победителя также будут зрители в прямом эфире. Он получит звание главного таланта страны и денежный приз - один миллион рублей.

Регина Тодоренко считает, что проект произведет фурор, потому что TikTok-шоу - это не привычное для всех шоу талантов. В нем не только поют и танцуют, но и делают все, что только возможно. "У меня уже появились любимчики - люди, которые произвели вау-эффект. Мне хочется пожелать участникам одного: даже если вы не пройдете в финал, не выиграете миллион, все равно продолжайте делать то, что делаете! Как у Стива Джобса - 10 тысяч часов, и вы будете профи! А если вы уже профи, но у вас не получилось попасть в наше шоу или выиграть в нем, то ничего страшного, ведь есть второй сезон. Побольше вам уверенности и креатива!", - говорит звезда.

Роман Каграманов признается, что для него это первый опыт работы в роли ведущего. Для него работать с Региной - одно удовольствие.

Лариса Гузеева, член жюри, сурова: "Сегодня хайп пытаются выдать за талант. Между двумя этими понятиями пропасть. Я буду пытаться в TikTok-шоу разглядеть все-таки талант. Талант может иметь самую разнообразную форму, что и транслирует TikTok. Если у вас еще мозг не превратился в кость и вам интересно жить, интересно, что происходит вокруг и чем живет молодежь, то вы обязательно посмотрите наше шоу. А мы, чтобы не утруждать вас мусором, отсеем этот мусор и покажем только все самое прекрасное, яркое и талантливое".