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Рубрика: Общество

Три простых шага: Врач рассказала, как избавиться от жира на животе

Текст: Оксана Грибанова

Сегодня средний возраст людей, которые обращаются к медикам с жалобами на "пивной живот", составляет примерно 35 лет, отметила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

По словам врача, особенно опасно, когда талия становится толще 94 см (у азиатов - 90 см). Это уже абдоминальное ожирение, за которым могут последовать инфаркт миокарда, инсульт, метаболический синдром, сахарный диабет. Материал об том был опубликован в аккаунте доктора в Instagram.

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Чтобы не допустить развития осложнений и вовремя справиться с проблемой, специалист порекомендовала первым делать обратиться к эндокринологу и пройти ряд гормональный исследований: на общий тестостерон, ГСПГ, эстрадиол, ЛГ, ТТГ, дигидротестостерон, пролактин и так далее.

"Тут есть нюанс - гормоны надо сдавать в хорошей лаборатории, где с "реактивами" все в порядке. Это сложные анализы, и не каждая с ним справляется, сознательно или нет. Эндокринолог проанализирует результаты, посмотрит есть ли преддиабет и даст рекомендации, как все исправить", - отметила врач.

Второй шаг - начать двигаться. Подойдут прогулки на свежем воздухе в течение 40 минут (лучше ежедневно) и небольшая активность в рабочее время.

"Вы увидитесь, как многого вы достигнете за месяц, если будете каждый час вставать из-за компьютера и немного отжиматься-приседать", - уточнила доктор.

И третье - необходимо начать следить за питанием, на первом этапе отказавшись от булок, пиццы, майонеза.

"Ко мне постоянно приходят толстяки, которые утверждают, что голодают, но это не так", - заключила кандидат медицинских наук.

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