Украинскую песню для "Евровидения" раскритиковали зоозащитники

Киевскую группу Go_A обвинили в том, что она использовала при съемках клипа занесенную в Красную книгу редкую птицу - канюк степной, находящуюся в Украине на грани вымирания. Орнитологи и зоозащитники этой страны даже заявили, что считают эксплуатацию животных "жестокостью и пережитком прошлого", и что для контактов с этой красивой диковинной птицей нужно брать специальное разрешение. Впрочем, вот уже в третий раз Go_A привлекают к себе внимание совсем не музыкой.

Первыми возмутились украинские телезрители. Им обещали открытый национальный отбор в "прямом эфире" с голосованием за претендентов. Но затем специальная конкурсная комиссия самостоятельно решила, что в Роттердам поедут именно Go_A.

Затем ролик группы под названием "Шум" не понравился оргкомитету "Евровидения", ведь все конкурсные песни должны звучать примерно три минуты (плюс-минус 2-4 секунды). А украинский трек продолжался 4 минуты 20 секунд, поэтому песню и видео пришлось сокращать и переделывать. И наконец, песня расстроила родителей и врачей, поскольку в тексте звучат слова о посеве растения, скверно сказывающегося на здоровье людей. Да и приплясывающие в костюмах химзащиты посреди сельской местности музыканты не всем добавили оптимизма.

При этом, из итоговой версии уже исчезли слова с упоминаем вредного растения, да строчки про порванные девушками зеленые шубы - тоже, очевидно, чтобы не огорчать уже и экологов. В итоге этнический электро-фанк группы в трехминутном формате звучания стал еще более эффектным и сконцентрированным по эмоциям. Но персонажи в защитных костюмах, водящие в поле хороводы, в новом клипе все равно остались…

Между тем

Трудно поверить, что Go_A не знали, что песня для "Евровидения" должна звучать три минуты, а не 4:20, ведь и в прошлом году поехать на конкурс должны были именно они. Может, забыли, или просто еще больше старались привлечь к себе внимание? Вот и редкая, диковинная птица канюк степной в этом тоже пригодилась...