Утверждены правила актуализации перечня объектов и технологий высокой энергоэффективности

Правила актуализации перечня объектов и технологий высокой энергоэффективности и критерии соответствия объектов и технологий требованиям высокой энергетической эффективности для включения их в соответствующий перечень, разработаны Минэкономразвития России и утверждены Правительством.

На находящиеся в перечне объекты и технологии распространяются налоговые льготы (инвестиционный налоговый кредит, повышающие коэффициенты к норме амортизации, освобождение от налога на имущество).

"Введённые правила сделали процесс отбора объектов и технологий высокой энергетической эффективности понятным и открытым для всех участников процесса", - отметил директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России Петр Бобылев.

Теперь любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель будут понимать, каким образом и на соответствие каким параметрам проверяется объект или технология.

Одним из этапов подтверждения соответствия объектов и технологий установленным требованиям высокой энергоэффективности является их проверка техническим комитетом "Энергосбережение, энергетическая эффективность, энергоменеджмент", на базе которого образован экспертный совет. Для поддержания актуальности перечня предусмотрен механизм исключения из него объектов (технологий) по истечении 10 лет, если их актуализация в этот период не осуществлялась.

По мнению председателя экспертного совета, генерального директора Ассоциации "РАЭСКО" Алексея Туликова, актуализация перечня объектов и технологий с привлечением экспертного сообщества позволяет повысить обоснованность мер налогового стимулирования, которые применяются для поддержки повышения энергетической эффективности экономики. Установленные критерии должны способствовать не только модернизации основных фондов, но и развитию общероссийских классификаторов и национальных стандартов РФ на соответствующие объекты и технологии, считает он.

В "Мосэнерго" подчеркнули, что новые правила устанавливают понятные требования к оборудованию, повышают прозрачность процедуры отбора высокоэффективных объектов и технологий. При этом регулирование в данной сфере имеет перспективы дальнейшего совершенствования - например, в части сокращения сроков рассмотрения заявления об актуализации записей в перечне Минпромторга (сейчас он составляет 30 дней, при этом министерством проверяется только комплектность материалов), отметили в Мосэнерго.