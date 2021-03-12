В Азербайджане разрешили применение российской вакцины "Спутник V"

Министерство здравоохранения Азербайджана одобрило использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщается на официальном сайте ведомства. В настоящее время ведутся переговоры о поставках препарата в страну.

В минздраве республики напомнили, что эта вакцина "доказала свою высокую эффективность против коронавирусной инфекции" и "уже зарегистрирована в более чем в 50 странах".

Ранее премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о приобретении партии "Спутника V". Власти республики ожидают, что поставка будет осуществлена в течение полугода.

Тем временем прививочная кампания уже ведется в Азербайджане, для этого используется вакцина CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech. На 12 марта вакцинацию прошли около 444 тысяч человек, что составляет 4,5% населения страны.