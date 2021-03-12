В Болгарии выступили против агрессивного либерализма ЕС и ЛГБТИ-пропаганды

Болгарская партия ВМРО, представляющая правящую коалицию, выступила с острой позицией в отношении вызвавшей горячие споры резолюции Европарламента. В соответствии с документом, ЕС провозглашается свободной зоной для ЛГБТИ-сообщества.

"Не допустим, чтобы агрессивный либерализм поглотил нормальность нашего государства, объявляем Болгарию зоной без ЛГБТИ-пропаганды", - говорится в заявлении на сайте ВМРО.

Евродепутат от указанной политструктуры Ангел Джамбазки обвинил инициаторов резолюции в желании уничтожить семейные ценности. "Напомним, что это очередная попытка легитимизировать неприемлемую и извращенную политику, заключающуюся в насильственном навязывании ЛГБТИ-идеологии", - выразил он свое негодование в рамках дебатов в Европарламенте.

В ВМРО обратили внимание на то, что в Болгарии, среди прочего, уже рассматривалась идея введения в младших классах сексуального образования, где детям бы рассказывали о возможности свободного выбора пола. Подобные инициативы пресекались на корню благодаря категоричной линии председателя партии, вице-премьера Красимира Каракачанова.

Критике также подверглась глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, объявившая на своей странице в Twitter о том, что ЕС является "домом" для представителей ЛГБТИ-комьюнити. "Это (пост фон дер Ляйен - ред.) демонстрация пренебрежения правами национального суверенитета стран-участниц Евросоюза", - подчеркнули в ВМРО и обвинили ЕК и ЕП в отсутствии какой бы то ни было толерантности к государствам, в которых "царит нормальность и бережно относятся к традиционным ценностям".

"Категорично заявляем - мы не допустим, чтобы подобные провокации сказались на нашей национальной идентичности и всем том, что хранило нас как народ более 1300 лет", - резюмировали в сообщении партии.