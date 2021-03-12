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12.03.2021 22:21
Рубрика: Власть

В МИД РФ оценили доклад миссии ООН по правам человека на Украине

Текст: Юрий Когалов
Эксперты ООН бьют тревогу в связи со значительным ухудшением ситуации с правами человека на Украине. В стране обострились проявления дискриминации, неравенства. Как отметили в МИД РФ, российская сторона надеется, что Киев учтет выводы, сделанные наблюдателями, и украинские власти начнут, наконец, предпринимать реальные шаги в плане улучшения ситуации с соблюдением прав и свобод человека в стране.

На Смоленской площади обратили внимание на "печальную статистику", приведенную в докладе. "Несмотря на достигнутые в июле прошлого года договоренности о прекращении огня, продолжают гибнуть и получать ранения люди, проживающие на юго-востоке Украины, наносятся удары по гражданским объектам, в первую очередь по объектам водоснабжения. По сведениям НМПЧУ, всего с апреля 2014 года внутренний вооруженный конфликт унес жизни 3077 человек, включая 148 детей", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

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Она также обратила внимание на справедливое замечание наблюдателей, что на Украине отсутствует внятная госполитика и механизм по возмещению ущерба, нанесенного жителям Донбасса в результате боевых действий. Тысячи семей лишились своих домов, многие люди не могут реализовать свои социально-экономические права из-за веденных ограничений на передвижение. "На этом фоне Украина продолжает игнорировать призывы НМПЧУ отказаться от порочной практики увязки выплаты пенсий с регулярной регистрацией в качестве внутренне перемещенного лица", - отметила Захарова.

В докладе учтено положение правами человека и в целом на Украине отмечается, что ситуация значительно ухудшилась, "обострились проявления дискриминации и неравенства", были зафиксированы случаи нападений и угроз со стороны радикалов в адрес журналистов, правозащитников, гражданских и политических активистов. Особую тревогу вызывает "неспособность или нежелание правоохранительных органов страны положить конец этим беззакониям и привлечь, наконец, виновных к ответственности".

Фото: REUTERS
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Отдельно была затронута тема ущемления прав национальных меньшинств. "В этом контексте приветствуем содержащуюся в докладе рекомендацию украинским властям незамедлительно принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения Украины в контексте вступления в силу печально известного Закона "О функционировании украинского языка как государственного", - отметила в МИД РФ. На Смоленской площади выразили надежду, что Киев учтет рекомендации и изменит свой подход.

"Хотелось бы надеяться, что украинские власти рано или поздно прислушаются к во многом обоснованной критике в свой адрес со стороны НМПЧУ и начнут, наконец, предпринимать реальные шаги в плане улучшения ситуации с соблюдением прав и свобод человека в стране", - заключила Захарова.

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