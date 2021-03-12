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12.03.2021 15:35
Рубрика: Экономика

В Минэнерго объяснили причины роста цен на бензин в марте

Текст: Сергей Тихонов
Рост цен на автомобильное топливо в рознице в марте связан с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен на фоне сезонного увеличения потребления, а также частично возросшем на фоне заморозков спросом на основные виды топлива. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости
Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости

Сообщается также, что правительством уже сделаны рекомендации в адрес нефтекомпаний по увеличению загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) сырьем и производства моторного топлива для полного удовлетворения растущего спроса внутреннего рынка и наращивания запасов к маю 2021 года. В сообщении подчеркивается, что в том числе этому поспособствует договоренность о наращивании добычи Россией в рамках соглашения ОПЕК+.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Биржевая цена бензина АИ-92 побила рекорд мая 2018 года

Нефтегазовые компании держат поставки топлива на рынок на высоком уровне. Свой положительный эффект дал совместный приказ Минэнерго и ФАС по увеличению минимальной величины продаваемого на бирже бензина до уровня 11% и дизельного топлива до 7,5%. При этом экономическая эффективность нефтепереработки и реализации топлива на АЗС будут также поддержаны решением правительства по корректировке параметров демпферного механизма, отметили в пресс-службе ведомства.

С начала года в рознице бензин подорожал за этот же период на 2,1%. При этом за три последних месяца стоимость бензина на бирже выросла более чем на 20%, а с начала года почти на 12,5%.

"В начале марта розничный рынок находился под влиянием в первую очередь оптовых и мировых цен", - говорит независимый аналитик Виктор Костюков. Очень сильно подорожала нефть, а это влияет на входящую цену нефти на НПЗ и затем на оптовую цену на рынке. Кроме этого, нефтяников перестали устраивать выплаты по демпферному механизму, их потребовалось пересмотреть для того, чтобы АЗС смогли эффективно сдерживать розницу от роста. Весь этот комплекс факторов подтолкнул оптовую цену топлива к росту до новых моментных рекордов, а розницу - к росту чуть выше инфляции на прошлой неделе. Но делать вывод о ситуации на основе первой недели преждевременно - благодаря текущему пересмотру демпфера, вероятно, удастся избежать полного перекладывания ситуации в оптовом сегменте рынка в розницу и ее дальнейшего роста. Уже сейчас трейдерам ясно, что биржевые цены пойдут вниз, считает Костюков.

Экономика Транспорт Бензин Правительство Минэнерго Цены на бензин

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