В Минюсте планируют снизить тюремное население РФ до 250-300 тыс человек

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил о планах расширить сеть исправительных центров, чтобы переводить туда заключенных. В исправительных центрах находятся на принудительных работах, это более гуманное наказание по сравнению с лишением свободы.

"В настоящее время примерно 188 тысяч осужденных к лишению свободы имеют право на замену лишения свободы принудительными работами в исправительных центрах", - сообщил глава Минюста на коллегии ФСИН. - В этой связи к 2024 году в исправительных центрах и изолированных участках, функционирующих как исправительные центры, необходимо кратно увеличить количество мест для осужденных к принудительным работам, а к 2030 году - полностью обеспечить имеющиеся потребности".

"В результате решения этой задачи мы планируем кардинально снизить количество лиц, находящихся в местах лишения свободы, оценочно до 250-300 тысяч человек. Это и уменьшит финансовую нагрузку и еще больше отразится на положении России в мировом рейтинге пенитенциарных служб", - отметил он.

По его словам, для расширения практики привлечения к труду соответствующей категории осужденных предполагается участие бизнес-сообщества в их трудоустройстве на предприятиях.