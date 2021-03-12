В Москве возводится один из лучших железнодорожных вокзалов Европы

В Москве завершается строительство Восточного железнодорожного вокзала. "Восточный" - десятый по счету столичный железнодорожный вокзал и первый новый вокзал за последние 100 лет.

Восточный вокзал войдет в состав транспортно-пересадочного узла "Черкизово". На него переведут 27 пар поездов дальнего следования с Курского вокзала. Это позволит увеличить пропускную способность участка Москва-Каланчевская - Москва-Пассажирская-Курская, по которому после реконструкции будет открыто движение поездов МЦД-4 "Киевско-Горьковский".

Строительство началось полгода назад. В феврале объект проинспектировал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, Восточный станет частью уникального транспортного хаба, объединяющего МЦК, метро, наземный транспорт и поезда дальнего следования. Здесь будет организована комфортная пересадка на городской транспорт - пассажиры поездов дальнего следования смогут быстро добираться до большинства районов Москвы и Подмосковья или пересесть на аэроэкспресс.

Вместе с мэром объект проинспектировал заместитель гендиректора ОАО "Российские железные дороги" Олег Тони, отвечающий за реализацию проекта со стороны РЖД. С 2019 года он возглавляет Центр по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов. Карьеру в РЖД Олег Тони начал в 2004-м и уже в августе 2005-го вошел в состав правления ОАО "РЖД".

По его словам, работы идут четко по графику. Ввод объекта запланирован к 1 мая, а первые пассажиры смогут опробовать новейшую инфраструктуру уже 29 мая. По уровню комфорта Восточный обещает стать одним из лучших в Европе.

"Вокзал строится по всем нормативам, - подчеркнул Олег Тони, - привычным уже для нас: это безбарьерная среда, Wi-Fi, зал повышенной комфортности, камеры хранения, комната матери и ребенка, то есть все, к чему мы привыкли в XXI веке, мы увидим здесь".

По уровню комфорта Восточный вокзал обещает стать одним из лучших в Европе. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

К услугам пассажиров зал ожидания на 200 мест с USB-зарядками, зал приема делегаций, универсальные билетные кассы. Безбарьерная среда будет включать в себя четыре эскалатора и три лифта, которые облегчат пользование вокзалом, в том числе пожилым людям и мамам с детскими колясками.

Общая площадь комплекса составит почти 10 тысяч квадратных метров. Строятся две пассажирские платформы: одна из них высокая длиной 525 метров предназначена для поездов дальнего следования, вторая 300-метровая низкая - для скоростных "Стрижей". Платформы оснащены навесами на всю длину, защищающими пассажиров от солнечных лучей и осадков.

Проектом предусмотрено два выхода из вокзала - в сторону станции метро "Черкизовская" и стадиона "Локомотив" и в сторону Амурской улицы. После открытия Восточного вокзала пассажиропоток ТПУ "Черкизово" увеличится на треть - до 74 тысяч пассажиров в сутки, включая 24,5 тысячи пассажиров поездов дальнего следования.

Пересесть на метро и МЦК они смогут за считанные минуты. Для этого пассажирам надо будет пройти по новому 50-метровому надземному переходу, оснащенному остеклением с противосолнечным покрытием и инфракрасными излучателями для защиты от наледи. Пересадка будет комфортной в любую погоду - по самым современным европейским стандартам.

Олег Тони пояснил, как пассажиры поездов дальнего следования смогут быстро добираться до аэропортов. Путь до станции "Окружная" для пересадки на аэроэкспресс в "Шереметьево" составит всего 18 минут, до станции "Верхние Котлы" для пересадки на аэроэкспресс до "Домодедово" - 29 минут.

Преимущества нового транспортного узла по достоинству оценят и жители регионов. Так, пассажиры из Нижегородской области смогут оплачивать поездки на МЦК, метро или в наземном транспорте картой "Тройка", купить которую они теперь могут в своем городе. Соглашение об этом заключили транспортные ведомства Москвы и Нижегородской области. Стоимость проезда для этих пассажиров будет ниже за счет бесплатных пересадок, доступных по "Тройке".

Что касается десятков тысяч местных жителей, то, по словам Олега Тони, выход в сторону Амурской улицы обеспечит им комфортный доступ к метро и МЦК. Путь станет вдвое короче. Если сейчас пешком до ближайшей станции метро можно добраться за 25-30 минут, то после открытия вокзала время пути сократится до 12-15 минут. Кстати, между Восточным и жилыми кварталами Гольяново появится специальная пешеходная зона с велодорожками.

По словам Олега Тони, одновременно с вокзалом возводится и второй терминал станции МЦК "Локомотив", ввод которого запланирован на третий квартал 2021 года. Он обеспечит комфортный выход пассажиров к Окружному проезду в сторону стадиона "Локомотив", что снизит нагрузку на основной терминал станции, связанный с метро и вокзалом. В перспективе строящийся терминал может получить дополнительный выход в сторону Амурской улицы. После открытия Восточного вокзала нагрузка на станции метро "Курская" Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии снизится на 25 тысяч человек в сутки.

Также в будущем предполагается реконструкция Окружного проезда и строительство дополнительных проездов вдоль Северо-Восточной хорды с организацией движения наземного общественного транспорта, добавил Олег Тони.

"Восточный" станет десятым московским вокзалом. Возможно, он послужит примером для преображения других вокзалов, которые в рамках масштабного проекта РЖД планируется превратить в новые центры притяжения граждан.