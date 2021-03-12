В Москве возводится один из лучших железнодорожных вокзалов Европы

Новости

Власти Италии введут жесткий карантин на выходные в начале апреля 16:30
В Подмосковье бетономешалка раздавила машины с пассажирами 16:05
Минздрав Азербайджана одобрил применение "Спутника V" 16:03
Договор о свободной торговле стал основой развития экономик стран СНГ 16:02
В Госдуме ответили на "стратегию" Киева по возврату Крыма 15:53
В Воронежской области отменили самоизоляцию для пенсионеров 15:50
Житель Чувашии получил условный срок за избиение сына 15:44
Захарова назвала "безумием" публикации в американских СМИ о Красной армии 15:31
В России продают новую "девятку" по цене Toyota Land Cruiser Prado 15:22
Телеканал "Пятница" запускает TikTok-шоу с Региной Тодоренко 14:53
Коронавирус в 2020 году выявили в России почти у 4 тысяч заключенных 14:53
Первое мультиучреждение ФСИН может появиться в ближайшем к Москве регионе 14:46
Директор ФСИН: Зарплата заключенных выросла на 11 процентов 14:42
На Украине истребитель сгорел после пьяного ДТП 14:42
Союзные парламентарии обсудят вопросы ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 14:20
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Ближнем Востоке 14:16
В Петербурге телефонные мошенники обманули генерала МВД 14:15
Биржевая цена бензина АИ-92 побила рекорд мая 2018 года 14:12
Студентов учтут при оценке нуждаемости семьи для выплат на детей 14:01
В Пензе больница выплатит два миллиона рублей за смерть ребенка 13:50
У братьев Андреасян за долги отобрали фильм "Кома" 13:49
Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca 13:48
Определены даты проведения Восточного экономического форума 13:45
"Жена Дэдпула" Морена Баккарин родила "комиссару Гордону" ребенка 13:43
ФСИН возьмет на контроль склонных к телефонному мошенничеству заключенных 13:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
12.03.2021 15:06
Рубрика: Экономика

В Москве возводится один из лучших железнодорожных вокзалов Европы

Текст: Анастасия Камзолова
В Москве завершается строительство Восточного железнодорожного вокзала. "Восточный" - десятый по счету столичный железнодорожный вокзал и первый новый вокзал за последние 100 лет.
За строительство Восточного вокзала со стороны РЖД отвечает заместитель гендиректора ОАО "Российские железные дороги" Олег Тони. Фото: Михаил Метцель / ТАСС За строительство Восточного вокзала со стороны РЖД отвечает заместитель гендиректора ОАО "Российские железные дороги" Олег Тони. Фото: Михаил Метцель / ТАСС
За строительство Восточного вокзала со стороны РЖД отвечает заместитель гендиректора ОАО "Российские железные дороги" Олег Тони. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Восточный вокзал войдет в состав транспортно-пересадочного узла "Черкизово". На него переведут 27 пар поездов дальнего следования с Курского вокзала. Это позволит увеличить пропускную способность участка Москва-Каланчевская - Москва-Пассажирская-Курская, по которому после реконструкции будет открыто движение поездов МЦД-4 "Киевско-Горьковский".

Строительство началось полгода назад. В феврале объект проинспектировал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, Восточный станет частью уникального транспортного хаба, объединяющего МЦК, метро, наземный транспорт и поезда дальнего следования. Здесь будет организована комфортная пересадка на городской транспорт - пассажиры поездов дальнего следования смогут быстро добираться до большинства районов Москвы и Подмосковья или пересесть на аэроэкспресс.

Вместе с мэром объект проинспектировал заместитель гендиректора ОАО "Российские железные дороги" Олег Тони, отвечающий за реализацию проекта со стороны РЖД. С 2019 года он возглавляет Центр по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов. Карьеру в РЖД Олег Тони начал в 2004-м и уже в августе 2005-го вошел в состав правления ОАО "РЖД".

По его словам, работы идут четко по графику. Ввод объекта запланирован к 1 мая, а первые пассажиры смогут опробовать новейшую инфраструктуру уже 29 мая. По уровню комфорта Восточный обещает стать одним из лучших в Европе.

"Вокзал строится по всем нормативам, - подчеркнул Олег Тони, - привычным уже для нас: это безбарьерная среда, Wi-Fi, зал повышенной комфортности, камеры хранения, комната матери и ребенка, то есть все, к чему мы привыкли в XXI веке, мы увидим здесь".

По уровню комфорта Восточный вокзал обещает стать одним из лучших в Европе. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

К услугам пассажиров зал ожидания на 200 мест с USB-зарядками, зал приема делегаций, универсальные билетные кассы. Безбарьерная среда будет включать в себя четыре эскалатора и три лифта, которые облегчат пользование вокзалом, в том числе пожилым людям и мамам с детскими колясками.

Общая площадь комплекса составит почти 10 тысяч квадратных метров. Строятся две пассажирские платформы: одна из них высокая длиной 525 метров предназначена для поездов дальнего следования, вторая 300-метровая низкая - для скоростных "Стрижей". Платформы оснащены навесами на всю длину, защищающими пассажиров от солнечных лучей и осадков.

Проектом предусмотрено два выхода из вокзала - в сторону станции метро "Черкизовская" и стадиона "Локомотив" и в сторону Амурской улицы. После открытия Восточного вокзала пассажиропоток ТПУ "Черкизово" увеличится на треть - до 74 тысяч пассажиров в сутки, включая 24,5 тысячи пассажиров поездов дальнего следования.

Пересесть на метро и МЦК они смогут за считанные минуты. Для этого пассажирам надо будет пройти по новому 50-метровому надземному переходу, оснащенному остеклением с противосолнечным покрытием и инфракрасными излучателями для защиты от наледи. Пересадка будет комфортной в любую погоду - по самым современным европейским стандартам.

Олег Тони пояснил, как пассажиры поездов дальнего следования смогут быстро добираться до аэропортов. Путь до станции "Окружная" для пересадки на аэроэкспресс в "Шереметьево" составит всего 18 минут, до станции "Верхние Котлы" для пересадки на аэроэкспресс до "Домодедово" - 29 минут.

Преимущества нового транспортного узла по достоинству оценят и жители регионов. Так, пассажиры из Нижегородской области смогут оплачивать поездки на МЦК, метро или в наземном транспорте картой "Тройка", купить которую они теперь могут в своем городе. Соглашение об этом заключили транспортные ведомства Москвы и Нижегородской области. Стоимость проезда для этих пассажиров будет ниже за счет бесплатных пересадок, доступных по "Тройке".

Что касается десятков тысяч местных жителей, то, по словам Олега Тони, выход в сторону Амурской улицы обеспечит им комфортный доступ к метро и МЦК. Путь станет вдвое короче. Если сейчас пешком до ближайшей станции метро можно добраться за 25-30 минут, то после открытия вокзала время пути сократится до 12-15 минут. Кстати, между Восточным и жилыми кварталами Гольяново появится специальная пешеходная зона с велодорожками.

По словам Олега Тони, одновременно с вокзалом возводится и второй терминал станции МЦК "Локомотив", ввод которого запланирован на третий квартал 2021 года. Он обеспечит комфортный выход пассажиров к Окружному проезду в сторону стадиона "Локомотив", что снизит нагрузку на основной терминал станции, связанный с метро и вокзалом. В перспективе строящийся терминал может получить дополнительный выход в сторону Амурской улицы. После открытия Восточного вокзала нагрузка на станции метро "Курская" Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии снизится на 25 тысяч человек в сутки.

Также в будущем предполагается реконструкция Окружного проезда и строительство дополнительных проездов вдоль Северо-Восточной хорды с организацией движения наземного общественного транспорта, добавил Олег Тони.

"Восточный" станет десятым московским вокзалом. Возможно, он послужит примером для преображения других вокзалов, которые в рамках масштабного проекта РЖД планируется превратить в новые центры притяжения граждан.

Экономика Транспорт Железные дороги

Главное сегодня

Times: В Германии признали эффективность российской вакцины "Спутник V"
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину"
Банки будут получать справку 2-НДФЛ с портала госуслуг автоматически
Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Twitter
ЦБ отозвал лицензии у банка и НКО за обслуживание нелегальных казино
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты