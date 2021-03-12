В Швеции признали превосходство России в случае крупномасштабной войны

Россия будет иметь преимущество в случае возникновения крупного вооруженного конфликта со странами НАТО в Северной Европе. Такое мнение выразили специалисты Института оборонных исследований Швеции, рассмотревшие военные возможности Запада и РФ в случае их столкновения у границ королевства.

По словам одного из авторов доклада Кристера Паллина, "у России будет явное преимущество в непосредственной близости от Швеции, особенно на земле". И обладать она им будет как минимум до того момента, как США смогут направить в Европу крупные соединения сухопутных войск. На это, согласно расчетам, потребуется не менее двух месяцев.

Как отметил Паллин, увеличение военных расходов и приближение позиций НАТО к России не привело к серьезным изменениям в балансе сил. В связи с этим делается вывод, что странам НАТО надо научиться действовать оперативнее, а для этого необходимо проводить больше учений. Сейчас, по мнению шведских экспертов, их недостаточно, силы НАТО рассредоточены, имеют разные военные возможности.

Как передает телеканал SVT, в Стокгольме признали, что несмотря на ограниченность вооруженных сил РФ по сравнению с Североатлантическим альянсом, Россия "может представлять серьезную угрозу восточному флангу НАТО". Шведские эксперты предлагают сосредоточить внимание на краткосрочных улучшениях, поскольку в ближайшее время серьезно увеличить оборонные бюджеты западным странам явно не удастся.

В рамках своего исследования шведы сымитировали нападение России на Прибалтику без применения ядерного оружия и сделали вывод, что "у Москвы есть неплохие шансы на успех".

По оценкам экс-командующего сухопутными военными силами Польши генерала Вальдемара Скшипчака, сделанным ранее, России понадобится от двух до четырех дней для захвата стран Балтии.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена нападать на какую-либо из стран НАТО. Тем не менее в члены альянса продолжают твердить о "российской угрозе", проводя учения, имитирующие конфликт именно с РФ. Впрочем, иногда они приводят неожиданным результатам. Так, недавно Польша провела симуляцию условной войны на восточном фронте, где сконцентрирована большая часть ее сил, учения завершились фиаско, Варшава "пала" на четвертый день.