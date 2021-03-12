В США запустят первый в мире коммерческий термоядерный реактор

Американская компания Commonwealth Fusion Systems (CFS) начала строительство кампуса термоядерной энергии. Уникальный реактор SPARC будет размещен в местечке Девенс на северо-востоке штата Массачусетс, на бывшей базе армии США, в 50 километрах к западу от Бостона. Там же построят корпоративные офисы компании и завод для промышленного производства аналогичных устройств.

"Впервые в истории мы на практике докажем, что термоядерный синтез может работать как чистый и безграничный источник энергии", - отметил генеральный директор CFS Боб Мумгаард.

Человечество уже много десятилетий грезит идеей термоядерного синтеза. Такая энергия образуется, когда атомы водорода "сливаются" вместе, образуя более тяжелые элементы, такие как гелий. Технология считается самым чистым, безуглеродным источником энергии, который может обеспечить весь мир дешевым теплом и электричеством и остановить негативные климатические изменения на Земле. Но технология требует работы с плазмой при температуре 200 миллионов градусов. Основная проблема заключалась в том, чтобы заставить плазму генерировать больше энергии, чем требуется для ее запуска. Теперь, как уверяют разработчики, эта проблема решена.

Реактор будет работать на основе новаторских высокотемпературных сверхпроводящих магнитов, которые планируют производить здесь же. Как говорят в компании, HTS-магниты являются ключевой технологией, которая позволит потом строить термоядерные электростанции по всему миру.

Полномасштабная демонстрация магнитов намечена на июнь 2021 года. Первый SPARC будет иметь установленную мощность около 100 МВт. Как ранее сообщал партнер проекта, Массачусетский технологический институт, эта энергия будет более чем в два раза превышать мощность, используемую для нагрева плазмы, что позволит достичь главной мечты ученых: положительной чистой энергии от термоядерного синтеза. После этого можно будет думать о строительстве по всему миру похожих станций, в том числе на 200 МВт.

Стоит добавить, что близко к созданию коммерческого реактора подошли и в ITER ("Международный экспериментальный термоядерный реактор") - это огромное исследовательское предприятие, расположенное на юге Франции. На сегодняшний день в проекте участвуют 27 стран ЕС, а также Швейцария, Великобритания, Китай, Индия, Япония, Корея, Российская Федерация и США. Однако ранее в СМИ сообщалось, что ITER будет готова продемонстрировать промышленное производство энергии из термоядерной плазмы только после 2035 года.