Виктор Золотов обсудил с послом Кубы вопросы совместной борьбы с терроризмом

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.

Виктор Золотов рассказал гостям о задачах, выполняемых войсками национальной гвардии России, их роли в обеспечении правопорядка и общественной безопасности, противодействии терроризму и экстремизму, охране важных государственных объектов, контроле за оборотом оружия в стране, о высоком уровне взаимодействия со странами-участницами СНГ и ОДКБ, государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Европы.

Директор Росгвардии и Посол Республики Кубы уточнили дальнейшие планы по развитию взаимодействия между Федеральной службой войск национальной гвардии России и Министерством внутренних дел Республики Кубы. Они выразили уверенность в том, что подобные контакты будут способствовать формированию прочного фундамента двустороннего сотрудничества на долгосрочную перспективу.