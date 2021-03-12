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12.03.2021 16:30
Рубрика: В мире

Власти Италии введут жесткий карантин на выходные в начале апреля

Текст: Юрий Когалов
Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI

В Италии с понедельника начнут действовать новые меры по борьбе с пандемией коронавируса. Как передает агентство Ansa, в тех регионах, в которых еженедельно будут выявлять свыше 250 новых случае заражения на 100 тысяч жителей, автоматически будут применяться правила "красной зоны". А на выходные с 3 по 5 апреля жесткий карантин введут на территории всей Италии.

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В этот период будет ограничено передвижение не только между городами и провинциями, но и внутри населенных пунктов. Закрываются музеи, магазины, за исключением продуктовых и аптек, рестораны будут работать только на вынос.

Впрочем, власти предусмотрели и небольшой бонус. Самозанятые, медицинские работники и представители правоохранительных органов смогут получать по 100 евро в неделю на услуги нянь для своих детей. Бонус является альтернативой отпуску по уходу за ребенком.

Как ожидается, эти правила со следующей недели будут действовать как минимум в десяти провинциях страны. Единственным регионом Италии, в котором практически нет ограничений, - это Сардиния.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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